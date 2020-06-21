«Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Елагина на матч 30-го тура АПЛ

Комментатор Александр Елагин сделал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль».



Ставка: обе забьют за 1.73.



«Этот матч руководители АПЛ вкупе с полицией хотели провести на нейтральном поле, назывался Саутгемптон, однако переговоры представителей полиции и фанатских движений «Эвертона» и «Ливерпуля», а также решение телекомпании Sky бесплатно транслировать этот матч привели к тому, что 236-е мерсисайдское дерби пройдёт на «Гудисон Парке» при пустых трибунах.



Это будет третья встреча соперников в нынешнем сезоне. Две предшествующие прошли на «Энфилде» и завершились победой красных. 5 января в 1/32 Кубка Англии «Ливерпуль» выиграл со счётом 1:0, а 4 декабря в АПЛ — 5:2. Поддержки зрителей у соперников не будет, по положению на стадионе смогут присутствовать не более 300 человек. В красной зоне около поля — не более 110 человек, там будут команды, журналисты, технический персонал, работники телекомпании, медики.



«Эвертону» точно не поможет Тео Уолкот, которому сделали операцию на брюшной полости. Центральный защитник Мина тоже не будет играть. Вратарь хозяев Джордан Пикфорд заявил, что у его команды великолепный шанс выиграть этот матч. Он сказал, что его партнёры полны решимости выиграть у «Ливерпуля» и затормозить его приближение к золотым медалям. Пора, как говорится, со стороны «Эвертона», ведь он не выигрывал дерби с октября 2010. Более 9,5 лет. Тогда на «Гудисон Парк» они выиграли 2:0.



У «Ливерпуля» с основным составом всё в порядке, игроки готовы и рвутся в бой. Я бы поставил на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1,70. Вы представляете, какой будет настрой у «Ливерпуля» в этом матче? Нашла коса на камень. Надеюсь, голы будут».



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