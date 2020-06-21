«Реал Сосьедад» — «Реал»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Испании

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид».



Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.13.



«Игра с «Эйбаром» вообще не показательна. Когда «Реал» забивает три мяча за тайм, тут всё понятно. Большой конкуренции нет. Удивительно лично для меня, что «Реал» забил три за тайм.



У Сан-Себастьяна свои собственные проблемы, но тут, конечно, о такой обойме речь и не идёт. Тут достаточно ограничен список игроков, которые реально могут внести какой-то перелом игры, выходя со скамейки. У этой команды гораздо более скромный ресурс. Разложить силы по дистанции в данном случае — одна из приоритетных задач для «Сосьедада». Сейчас матчи идут очень компактно, времени на восстановление довольно мало. Что это значит? На мой вкус, это значит, что во втором тайме возможны усталость, ошибки и прочее. «Сосьедаду», наверное, в его нынешней ситуации допустимо играть от соперника.



В этом смысле, я считаю, первый тайм может получиться менее результативным, чем второй. Голы если и придут, то после перерыва, тем более пять замен дают, как мы видим, более богатой с точки зрения обоймы команде дожимать соперника. Это очень важный фактор, который может сыграть за мадридский «Реал». Второй тайм больше первого — мой вам совет на эту встречу".



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