«Реал Сосьедад» — «Реал»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид».



Ставка: победа «Реала» за 1.70, гол Бензема за 1.91.



«На ум приходит лишь тотал больше, потому что две играющие команды, которые должны забивать. И не нужно отбрасывать гол нападающего гостей Карима Бензема, который отличился двумя забитыми мячами в прошлом туре. И, кстати, в том матче можно было брать ставку, что Бензема забьёт больше 1,5 гола, ведь у него было столько моментов. В данной встрече предположу победу «Реала», а также можно взять гол Карима Бензема. Ещё я возьму ставку на гол, забитый головой, потому что много передач летит именно с флангов, и здесь открывается возможность забить головой.



Мадридцы создают уйму моментов, подключая в атаку крайних защитников и опорных полузащитников, и при этом идут навесы с флангов. «Сосьедад» проиграл в прошлом матче на выезде со счётом 0:2 «Алавесу», хотя предполагалось, что проблем с такими хозяевами не будет, но вышло всё наоборот. Да, гости владели мячом, но подступиться к воротам соперника не получалось, то же самое было в поединке с «Осасуной». «Реал» Мадрид сейчас на ходу, все игроки в строю, все хотят играть и забивать и естественно побеждать.

«Реал» Сосьедад всегда на своём поле противостоит таким командам, как мадридский «Реал» или «Барселона», но это всё, когда присутствуют болельщики, а сейчас их не будет, и это очень важный фактор, так как на этом стадионе своя атмосфера, и трибуны очень поддерживают свою команду. Баски везде болеют горячо, и от такого прессинга болельщиков дух захватывает. Тем более что сейчас на стадионах убирают беговые дорожки и трибуны подвигают ближе к игровому полю. Но сейчас без болельщиков".



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