Александр Волков — Кёртис Блейдс: результат боя по выигравшим ставкам букмекеров

В главном бою турнира UFC Вегас 3, проходившем в Лос-Анджелесе (США), сошлись 31-летний россиянин Александр Волков и 29-летний американец Кёртис Блейдс.



Единогласным решением судей победу одержал Кёртис Блейдс – 48-46, 48-47, 49-46.

Большая часть поединка прошла при явном преимуществе американца, удачно переводившего бой в партер. Однако по количеству точных ударов преимущество у россиянина – 127-116. По статистике тейкдаунов ожидаемо впереди Блейдс – 14 удачных попыток из 25 против одной из двух у россиянина.



Победа американца не стала для букмекеров сюрпризом: на его успех давали коэффициент 1.25. Со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 1250 рублей. Победа Волкова шла за 3.76.

При этом аналитики не ожидали, что бой продлится всю дистанцию. Ставки на такое развитие событий принимались за 3.24: с 1000 рублей можно было получить 3240 рублей. Досрочное завершение поединка шло за 1.29.

Победа Кёртиса Блейдса по очкам оценивалась коэффициентом 4.00.

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