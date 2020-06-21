«Локомотив» — «Оренбург»: прогноз Александра Неценко на матч чемпионата России

Комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч 23-го тура РПЛ сезона-2019/2020 «Локомотив»— «Оренбург».
Ставка: победа «Локомотива» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.90.
«Дебют нового тренера Марко Николича. Сербу все понятно про этот матч. Его надо выигрывать, тем более в соперниках проблемный коллектив. Несмотря на недавний товарищеский матч с «Тамбовом», где играл экспериментальный состав, сейчас ситуация стала лучше. И в основу должны добавиться братья Миранчуки, Баринов и Жемалетдинов. Тамбовчан, к слову, Николич обыграл 1:0. Там гол забил Рыбчинский.
У «Оренбурга» пока все сложно. Команда регулярно пропускает. Еще и потеряла ведущего защитника Терехова из-за дисквалификации. Лучший снайпер Деспотович после коронавируса даже не вернулся, не переподписав контракт. Опять смена тренера. После Федотова и Емельянова команду возглавил Айткулов, который в штабе команды трудится уже много лет. Гостям будет трудно заполучить даже ничью. Состав у «Локо» намного сильнее и очки сейчас ему терять никак нельзя».
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