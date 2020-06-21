«Локомотив» — «Оренбург»: прогноз Дениса Казанского на матч 23-го тура РПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 23-го тура РПЛ сезона-2019/2020 «Локомотив» — «Оренбург».
Ставка: победа «Локомотива» за 1.68.
«Здесь с определением фаворита все очень просто. Даже несмотря на завершение эпохи Семина. По спортивным характеристикам «Локо» просто сильнее.
У «Оренбурга» две серьезные потери, да и еще и новый тренер у команды, о котором мы ничего не знаем. Команда находится в тяжелой ситуации, да и конкуренты набрали максимум очков. «Оренбург» опускается тихонько на дно, и я думаю, что ни для кого не будет сюрпризом, если клуб там и останется.
«Локо» надо дерзко стартовать — Николичу надо смотивировать своих футболистов, чтобы показать, что есть жизнь после Семина. Думаю, в первых матчах это получится — ставлю на победу хозяев».
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