«Астон Вилла» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии 21 июня

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Челси».
Ставка: победа «Челси» и тотал больше 2.5 мяча за 1.93.
«Вилле» очень крупно повезло с «Шеффилдом», что мяч не засчитали. Думаю, все видели момент, который вызвал много обсуждений в Англии.
У «Виллы» был всего второй матч в сезоне, когда они дома не сумели забить. Для меня это был шок — в ходе матча это вообще не вытекало. Как «Вилла» агрессивно играет дома и использует шансы — о многом говорит.
Думаю, что в этой встрече они должны забить. Все-таки «Челси» — не самая аккуратная команда в АПЛ, и одного мяча «Челси» для победы вряд ли будет достаточно. Как и случилось в первой встрече клубов — 2:1, и тогда синие победили.
Что касается «Челси», то подопечные Лэмпарда великолепно играют на выезде. В этой встрече, думаю, синие выиграют, но через «верх», так как «Вилла» на своем поле продолжает быть опасной".
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