«Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на мерсисайдское дерби АПЛ

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль».
Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.09.
«Довольно любопытное дерби. Надо вспомнить, что «Эвертон» не обыгрывал «Ливерпуль» уже 10 лет. И это феноменальный показатель.
«Ливерпуль» в этой встрече фаворит. «Ириски» не являются каким-то критическим соперником для команды Клоппа. Но обратил бы внимание, что при Анчелотти игроки группы атаки хороши — и Кальверт, и Ричарлисон играют круто.
«Ливерпуль» в последних матчах пропускал, и сейчас уровень напряжения будет высоким для «Эвертона». Думаю, команда Анчелотти хотя бы один забьёт. Но «Ливерпуль» в этом сезоне практически не проигрывает в гостях, поэтому ставлю на обе забьют и тотал больше».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 21 июня 2020
-
18:40
-
18:20
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:40
-
16:20
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:10
-
12:00
-
11:50
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20