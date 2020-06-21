«Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на мерсисайдское дерби АПЛ

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль».



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.09.



«Довольно любопытное дерби. Надо вспомнить, что «Эвертон» не обыгрывал «Ливерпуль» уже 10 лет. И это феноменальный показатель.



«Ливерпуль» в этой встрече фаворит. «Ириски» не являются каким-то критическим соперником для команды Клоппа. Но обратил бы внимание, что при Анчелотти игроки группы атаки хороши — и Кальверт, и Ричарлисон играют круто.



«Ливерпуль» в последних матчах пропускал, и сейчас уровень напряжения будет высоким для «Эвертона». Думаю, команда Анчелотти хотя бы один забьёт. Но «Ливерпуль» в этом сезоне практически не проигрывает в гостях, поэтому ставлю на обе забьют и тотал больше».



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«Эвертон» — «Ливерпуль». Прогноз: Анчелотти найдёт ключи к банде Клоппа в дерби АПЛ В семи предыдущих домашних играх против красных «ириски» проиграли лишь однажды.