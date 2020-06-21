«Реал Сосьедад» — «Реал»: где смотреть онлайн-трансляцию, какие ставки и коэффициенты

Сегодня, 21 июня, «Реал Сосьедад» и «Реал» встречаются в матче 30-го тура чемпионата Испании. Начало — в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Матч! Футбол 1».
В случае победы мадридцы обойдут «Барселону» по дополнительным показателям и возглавят чемпионат Испании.
Эксперты считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех «Реала Сосьедад» оценён коэффициентом 4.70.
Букмекеры уверены, что матч «Реал Сосьедад» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.67, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.49. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.45.
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