«Реал Сосьедад» — «Реал»: где смотреть онлайн-трансляцию, какие ставки и коэффициенты

Сегодня, 21 июня, «Реал Сосьедад» и «Реал» встречаются в матче 30-го тура чемпионата Испании. Начало — в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Матч! Футбол 1».



В случае победы мадридцы обойдут «Барселону» по дополнительным показателям и возглавят чемпионат Испании.



Эксперты считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех «Реала Сосьедад» оценён коэффициентом 4.70.



Букмекеры уверены, что матч «Реал Сосьедад» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.67, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.49. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.45.



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