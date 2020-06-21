«Реал Сосьедад» — «Реал»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Реал».
Ставка: победа «Реала» за 1.77.
«Вообще, «Реал Сосьедад» показывает очень симпатичный футбол, а в родных стенах, традиционно, готов задать трёпку кому угодно. Баски завалили рестарт первенства и будут неимоверно злы. Всего одно очко в двух турах при скромном уровне оппозиции: ничья с «Осасуной» (1:1) и поражение в матче с «Алавесом» (0:2).
Две осечки подряд отбросили их за пределы зоны Лиги чемпионов, положение становится угрожающим. Вроде бы определённые предпосылки к сенсации имеются, но сыграем от гостей. На то есть несколько причин. Во-первых, в Сан-Себастьяне они чувствуют себя комфортно — три победы в четырёх матчах.
Во-вторых, именно «Реал Сосьедад» в феврале выбил мадридцев из Кубка Испании в инфарктном матче (3:4). Вряд ли гранд забыл тот проигрыш. В-третьих, потеря очков «Барселоны» способна стать для «сливочных» инъекцией адреналина, которая добавит сил, эмоций и желания.
Баски сделают всё возможное и наверняка заставят фаворита попотеть. И всё же ждём трудовой победы «Реала» с разницей в 1-2 мяча, которая позволит вернуться на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании».
- 21 июня 2020
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