«Эвертон» — «Ливерпуль»: где будет трансляция, ставки и коэффициенты на матч АПЛ
21 июня «Эвертон» примет «Ливерпуль» в матче 30-го тура чемпионата Англии. Начало — в 21:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 6.15. Поставить на ничью предлагается за 4.40.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.
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В семи предыдущих домашних играх против красных «ириски» проиграли лишь однажды.
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