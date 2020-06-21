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«Эвертон» — «Ливерпуль»: эксперты оценили шансы команд в мерсисайдском дерби АПЛ

«Эвертон» — «Ливерпуль»: эксперты оценили шансы команд в мерсисайдском дерби АПЛ
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21 июня «Эвертон» примет «Ливерпуль» в матче 30-го тура чемпионата Англии. Начало — в 21:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 6.15. Поставить на ничью предлагается за 4.40.

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.

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