«Эвертон» — «Ливерпуль»: эксперты оценили шансы команд в мерсисайдском дерби АПЛ

21 июня «Эвертон» примет «Ливерпуль» в матче 30-го тура чемпионата Англии. Начало — в 21:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».



Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 6.15. Поставить на ничью предлагается за 4.40.



Букмекеры считают, что матч АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.



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