«Манчестер Сити» — «Бернли»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор английского и российского футбола на спортивных каналах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч 30-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Бернли».
Ставка: победа «Манчестер Сити» минимум в 2 мяча за 1.43.
«Жара в этих каменных джунглях, но точно жары не будет в матче «Манчестер Сити» — «Бернли», потому что там, на мой взгляд, все понятно.
«Бернли» не вылетит, но и до вершин не доберется – это такая аллюзия сами знаете к кому. У Шона Даича небольшой состав, который играет себе в удовольствие, в котором нет конфликтов, в котором пять замен точно не нужны, потому что состав небольшой. Там все замечательно.
«Сити» вернулся на диком стиле. Я думаю, что тяжелейшая травма одного из ключевых игроков в матче с «Арсеналом» вряд ли выбьет из колеи. Я думаю, что «Сити» наберет три очка на своем стадионе. Думаю, что даже о ничье речи идти не может. «Сити» побежит вперед сразу забивать, а дальше «Бернли» ничего не остается, он открывается и получает еще. Поэтому «Сити» с форой (-1,5) в этой встрече очень даже прогнозируется.
«Бернли» выдал замечательный отрезок до коронавируса, команда мало пропускала, немного забивала, но стабильно набирала очки. Будут еще команды, с которыми «Бернли» наберет очки, но с «Манчестер Сити» я для этого не вижу ни одной причины», — сказал Казанский.
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