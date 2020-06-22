«Лечче» — «Милан»: прогноз Павла Занозина на матч серии А

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч итальянской серии А «Лечче» — «Милан».



Ставка: победа «Милана» за 1.63.



«Возвращается еще один важный чемпионат для всех вас и для меня тоже. Это итальянская Серия А. Давайте обсудим матч «Лечче» — «Милан», который ждет нас уже совсем скоро



«Милан» успел уже вернутся в сезон, сыграв ответный матч полуфинала Кубка Италии с «Ювентусом». Сыграл, конечно, так себе, но не проиграл и не пропустил от «Юве» — ничья 0:0. Только по дополнительным показателям команда Сарри прошла дальше — за счет гостевого гола.



Думаю, что миланцы после этого матча получили заряд положительных эмоций. От того, что они уже готовы играть, от того, что у них получалось.



Боюсь, что «Лечче» в этом матче не поздоровится. «Милан» — очевидный фаворит. «Лечче» идет в зоне вылета, «команда еще не играла и не чувствует химию внутри команды на футбольном поле. Предлагаю поставить на чистую победу „Милана», — сказал Занозин.



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