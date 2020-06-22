«Манчестер Сити» — «Бёрнли»: прогноз Артура Петросьяна на встречу АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 30-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Манчестер Сити» — «Бёрнли».



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 1.64.



«Вряд ли эта игра будет сильно отличаться от матча «Сити» против «Арсенала». Горожане будут всё так же безраздельно владеть инициативой, периодически взрываясь и обостряя обстановку у чужих ворот.



«Бёрнли», конечно, куда более организованная команда, нежели канониры — они и обороняются большими силами, и в стыки идут жёстко. Но не думаю, что этой их ожесточённости будет достаточно против соперника, к тому же уже проведшего один матч и находящегося в лучшем игровом тонусе.



В трёх из четырёх очных противостояний «Бёрнли» был всё той же кусачей командой, но это не помешало «Сити» забить им в общей сложности 14 мячей.



«Сити» должен победить здесь на классе и оттянуть ещё на несколько дней чемпионство «Ливерпуля». Рискну предположить, что уже к 30-й минуте матча хозяева будут вести в счёте», — сказал Петросьян.



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«Манчестер Сити» — «Бёрнли». Прогноз: Агуэро, Выдра и Де Брёйне забудут о таблице АПЛ В последних семи очных встречах «горожане» либо оформляли разгромные победы, либо теряли очки.