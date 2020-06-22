«Болонья» — «Ювентус»: прогноз Дмитрия Шнякина на игру итальянской серии А

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч серии А «Болонья» — «Ювентус».
Ставка: обе забьют за 1.77.
«От всей души поздравляю вас с возобновлением итальянского чемпионата. Это очень символично — Италия выдержала пандемийный удар и теперь играет в футбол. Обсудим встречу «Болонья» — «Ювентус».
«Болонья» — команда, которая пускай и в середине таблицы находится, но ей рукой подать, ногой добить до еврокубковой зоны. Стимул у неё определённый есть. Это команда дерзкая, которая в этом сезоне устраивала бодрые бои с грандами. Да, перед паузой «Болонья» проиграла «Лацио», но с тем же «Лацио» она в первом круге сыграла вничью 2:2. Обыграла также «Наполи», обыграла «Аталанту», забивала «Интеру», «Милану» и «Ювентусу» устроила нервотрёпку, проиграв 1:2.
В «Болонье» есть кому забивать — есть неувядающий Паласио, есть неплохой защитник Бани, который здорово чувствует себя при стандартах и частенько забивает, есть Сориано, Сансоне — люди, которые в сборной Италии поиграли. Есть быстроногий Беро, перебравшийся из «Аталанты». Есть громила Сантандер, центрфорвард. Ну и главная звезда — Рикардо Орсолини, для которого матч с «Ювентусм» сверхпринципиален. Здесь и объяснять ничего не надо.
Так что есть кому забивать у «Болоньи», которая в чемпионате не забивала только в шести играх. Это всё накладывается на безгрешность «Ювентуса» — при Сарри «Юве» пропускал в 23 из 38 матчей. Понятно, что акцент в сторону атаки.
Хочу ещё обратить внимание на то, что к 25-му туру «Ювентус» — не лидер по наименьшему количеству пропущенных мячей. «Лацио» меньше всех пропустил, а «Юве» идёт на уровне «Вероны» и «Интера». Показательная штука. Мой прогноз — обе забьют с коэффициентом 1.80», — сказал Шнякин.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 22 июня 2020
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 21 июня 2020
-
22:00
-
20:00
-
19:40
-
19:00
-
18:40
-
18:20
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:40
-
16:20
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:10
-
12:00
-
11:50
-
11:40