«Болонья» — «Ювентус»: прогноз Дмитрия Шнякина на игру итальянской серии А

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч серии А «Болонья» — «Ювентус».



Ставка: обе забьют за 1.77.



«От всей души поздравляю вас с возобновлением итальянского чемпионата. Это очень символично — Италия выдержала пандемийный удар и теперь играет в футбол. Обсудим встречу «Болонья» — «Ювентус».



«Болонья» — команда, которая пускай и в середине таблицы находится, но ей рукой подать, ногой добить до еврокубковой зоны. Стимул у неё определённый есть. Это команда дерзкая, которая в этом сезоне устраивала бодрые бои с грандами. Да, перед паузой «Болонья» проиграла «Лацио», но с тем же «Лацио» она в первом круге сыграла вничью 2:2. Обыграла также «Наполи», обыграла «Аталанту», забивала «Интеру», «Милану» и «Ювентусу» устроила нервотрёпку, проиграв 1:2.



В «Болонье» есть кому забивать — есть неувядающий Паласио, есть неплохой защитник Бани, который здорово чувствует себя при стандартах и частенько забивает, есть Сориано, Сансоне — люди, которые в сборной Италии поиграли. Есть быстроногий Беро, перебравшийся из «Аталанты». Есть громила Сантандер, центрфорвард. Ну и главная звезда — Рикардо Орсолини, для которого матч с «Ювентусм» сверхпринципиален. Здесь и объяснять ничего не надо.



Так что есть кому забивать у «Болоньи», которая в чемпионате не забивала только в шести играх. Это всё накладывается на безгрешность «Ювентуса» — при Сарри «Юве» пропускал в 23 из 38 матчей. Понятно, что акцент в сторону атаки.



Хочу ещё обратить внимание на то, что к 25-му туру «Ювентус» — не лидер по наименьшему количеству пропущенных мячей. «Лацио» меньше всех пропустил, а «Юве» идёт на уровне «Вероны» и «Интера». Показательная штука. Мой прогноз — обе забьют с коэффициентом 1.80», — сказал Шнякин.



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