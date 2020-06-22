«Манчестер Сити» — «Бёрнли»: прогноз Владислава Батурина на игру чемпионата Англии

Известный комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Бёрнли».



Ставка: минимум 4 мяча в матче за 1.89.



«На арене «Этихад» встретятся клубы разных весовых категорий. У хозяев шансы на успех огромны, но не стоит забывать, что скромный «Бёрнли» имеет в своём активе длительную беспроигрышную серию.



«Манчестер Сити» уже успел сыграть один матч после паузы, и провёл он его прекрасно. «Горожане» абсолютно по делу с большим игровым запасом разгромили «Арсенал» (3:0). «Сити» занимает второю строчку в турнирной таблице и с неё уже никуда не денется. «Ливерпуль» не догнать, а «Лестер» не догонит. На своём поле команда Гвардиолы по набранным очкам уступает только «Ливерпулю», горожане на своей территории набрали 32 очка.



«Бёрнли» идёт 10-м и располагается в середине турнирной таблицы АПЛ. Команда Шона Дайча находится на расстоянии шести очков от еврокубковой зоны. Бордовые давно не уступали, их замечательная серия без поражений насчитывает семь матчей. Перед паузой «Бёрнли» дважды сыграл вничью: с «Ньюкаслом» (0:0) и «Тоттенхэмом» (1:1). На чужих полях клуб из графства Ланкашир собрал 16 очков.



В первом круге «Бёрнли» потерпел крупное поражение на своём поле (1:4). В прошлом сезоне «Манчестер Сити» в АПЛ победил бордовых (5:0 и 1:0), были сильнее «горожане» и в Кубке (5:0). В последних семи личных встречах во всех турнирах «Сити» одержал пять крупных побед над «Бёрнли».



«Манчестер Сити» очень здорово провёл матч с «Арсеналом», играл внешне легко, быстро и красиво, словно и не было перерыва. «Бёрнли» — команда с чувством собственного достоинства, она хорошо управляема своим тренером, с которым здорово коммуницирует и понимает, как ей строить свою игру. При всём уважении к бордовым понятно, что против такой мощной команды, как «Манчестер Сити», им будет чрезвычайно сложно. «Горожане» класснее, играют на своём поле, пусть и без зрителей, и, что важно, они провели уже один официальный матч после перерыва (причём действительно сильно), а «Бёрнли» сыграет впервые, сразу попадая под такой танк, как «Манчестер Сити». Прогнозирую результативную игру», — сказал Батурин.



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«Манчестер Сити» — «Бёрнли». Прогноз: Агуэро, Выдра и Де Брёйне забудут о таблице АПЛ В последних семи очных встречах «горожане» либо оформляли разгромные победы, либо теряли очки.