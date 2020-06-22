«Манчестер Сити» — «Бёрнли»: где будет трансляция, ставки и коэффициенты на матч АПЛ
Сегодня, 22 июня, «Манчестер Сити» и «Бёрнли» встречаются в матче 30-го тура чемпионата Англии. Начало — в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Окко Спорт».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.15. Успех «Бёрнли» оценён букмекерами коэффициентом 25.0.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бёрнли» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.35, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.26. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 11.0.
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В последних семи очных встречах «горожане» либо оформляли разгромные победы, либо теряли очки.
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