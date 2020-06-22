«Манчестер Сити» — «Бёрнли»: прогноз Виктора Гусева на матч 30-го тура АПЛ

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 30-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Бёрнли».



Ставка: обе забьют — нет за 1.58.



«Мы уже видели “Ман Сити” после перерыва, когда они выступали против “Арсенала”. Все складывалось не очень удачно для “Сити”, но потом команда нашла свою привычную игру, победив со счётом 3:0. Но надо напомнить, что “канониры” сами помогли сопернику — ошибки, удаления.



Мы ещё будем говорить в ходе сезона АПЛ, как сложно командам из-за напряжённого графика, ведь играют через три дня. Но сейчас для “Сити” всё сложилось удачно, потому что с “Арсеналом” они играли 17 июня, а матч с “Бёрнли” пройдёт 22-ого. Гвардиола знает, из чего исходить. А вот для “Бёрнли” это будет первым поединком после перерыва, поэтому им ещё придётся налаживать игровые связи.



“Манчестер Сити” уже не добраться до идущего на первом месте “Ливерпуля”, а преимущество над “Лестером” с третьей строчки семь очков. “Горожане” уже могут думать о Лиге чемпионов, которая будет доигрываться в августе. “Бёрнли” же идёт на 10-й позиции. Команда проводит хороший сезон, хоть в этом году и были серии из поражений. Но если взять последний отрезок — “Бёрнли” проиграл “Челси”, а затем было семь матчей без поражений, куда вошли победы над “Манчестер Юнайтед” и “Лестером”. Да и 10-е место — это всего лишь четыре очка от зоны еврокубков, шесть от ЛЧ. В общем, это серьёзный коллектив, крепкий орешек.



С другой стороны, “Манчестер Сити” имеет преимущество в личных встречах — 4:1,1:0, 5:0, опять 1:0. Большинство матчей “Сити” завершает победой с сухим счётом. Сейчас игра пройдёт в Манчестере, где “горожане” выиграли последние пять матчей у “Бёрнли”. Я думаю, что в предстоящей игре “Ман Сити” сыграет аккуратно, обезопасит свои ворота. “Бёрнли” будет тяжело забить даже один мяч», — сказал Гусев.



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«Манчестер Сити» — «Бёрнли». Прогноз: Агуэро, Выдра и Де Брёйне забудут о таблице АПЛ В последних семи очных встречах «горожане» либо оформляли разгромные победы, либо теряли очки.