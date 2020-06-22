«Манчестер Сити» — «Бернли»: ставка Александра Неценко на матч 30-го тура АПЛ

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 30-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Манчестер Сити» — «Бернли».



Ставка: минимум 2 мяча в матче и обе забьют — нет за 1.51.



«Горожане произвели очень приятное впечатление во встрече с «Арсеналом». Да, возможно, чемпионам не хватало темпа, но класс у них никуда не делся. Пушкари были деклассированы 3:0, а если бы не их вратарь Бернд Лено, то лондонцев ждала бы катастрофа.



«Бернли» наверняка сейчас окажется не лучше соперника, поскольку перед выездом на «Этихад» лишился двух лучших снайперов, забивших на двоих ровно половину голов. В игре не примут участие Вуд (11 голов) и Барнс (6). Также не едет в Манчестер Гудмундссон. У Дайча еще и проблемы с выбором игроков, у которых через две недели завершается контракт, а продлевать их не хотят. В такой ситуации есть беспокойство, что они не станут до конца выкладываться. К числу этих футболистов относятся Харт, Леннон, Хендрик и Бардсли. Двое последних – игроки основы. В общем, ничего хорошего «кларетовых» не ждет.



По личным встречам «Бернли» и зацепиться не за что. «Сити» под руководством Гвардиолы на родной арене одержал над соперником 5 побед в 5 встречах во всех турнирах, забив 19 мячей и пропустив 2. В общем, гости наверняка не забьют, а «Манчестер», даже если ему будет трудно, на два гола точно насочиняет моментов», — сказал Неценко.



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«Манчестер Сити» — «Бёрнли». Прогноз: Агуэро, Выдра и Де Брёйне забудут о таблице АПЛ В последних семи очных встречах «горожане» либо оформляли разгромные победы, либо теряли очки.