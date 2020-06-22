«Леганес» — «Гранада»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании 22 июня

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Испании «Леганес» — «Гранада».

Ставка: тотал меньше 1.5 гола за 2.39.

«Гранада» чувствует себя гораздо увереннее. Оно и неудивительно, ведь задача-минимум уже выполнена — вылет в Сегунду определённо не грозит. Больше того, «насриды» даже сохраняют определённые шансы на попадание в еврокубки. Хотя конкуренты, разумеется, выглядят гораздо солиднее.



42 очка в 30 турах, 10-е место в турнирной таблице, пять пунктов от зоны Лиги Европы. В трёх турах набрано четыре балла, и это при весьма непростом календаре. Правда, букмекеры всё равно считают «Леганес» фаворитом. Какую-то роль играет фактор своего поля, плюс хозяевам очки сейчас действительно нужнее. Но в остальном «Гранада» сейчас смотрится бодрее и интереснее. Х2 за нестыдный коэффициент 1.69 кажется подарком, можно поднять его комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.87.



И ещё один любопытный момент — в трёх предыдущих очных встречах забивалось строго по одному голу. Если вы верите в подобные совпадения, подумайте о тотале меньше 1.5 гола за 2.39 или даже ставке «в матче будет забит ровно один мяч» за 3.00».