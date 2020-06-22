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«Болонья» — «Ювентус»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Серии А 22 июня

«Болонья» — «Ювентус»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Серии А 22 июня
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Болонья» — «Ювентус».

Ставка: победа «Ювентуса» за коэффициент 1.75.

«За гостей играют сразу несколько факторов. Они упустили Кубок Италии и наверняка бросят все силы на борьбу за чемпионство, ведь до Лиги чемпионов ещё далеко.

Второе, конечно, то, что «Ювентус» успел провести две встречи и может сделать выводы, в то время как красно-синие могут рассчитывать только на подготовку посредством тренировок. Третья причина — «Болонья» дома играет хуже, чем на выезде. По набранным очкам на своём поле она занимает 12-е место.

Ну а в-четвёртых, это статистика личных встреч. Достаточно сказать только, что в последних 14 поединках с «зебрами» красно-синие набрали всего одно очко. А на таком фоне лобовая победа «Ювентуса» за приемлемый коэффициент 1.75 смотрится великолепно. Можно взять фору по вкусу, но туринцы сейчас не впечатляют».

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В последних 14 поединках со «старой сеньорой» «Болонья» набрала всего одно очко.
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