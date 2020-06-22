«Манчестер Сити» — «Бёрнли»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии 22 июня

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Бёрнли».

Ставка: обе забьют за 2.17.

«Бёрнли» уже ничего не надо — это крепкий коллектив, который знает себе цену и способен попить кровушки у кого угодно. Бордовые набрали 39 очков в 29 матчах и расположились на 11-м месте в турнирной таблице. Мечтать о попадании в еврокубки вряд ли имеет смысл, но это не главное.



Строго говоря, задача на сезон уже выполнена — прописка в элитном дивизионе сохранена, ведь отрыв от зоны вылета составляет аж 12 очков. Потому не ждём от команд какого-то особенно яростного и интенсивного футбола. Скорее всего, хозяева постараются побыстрее заполучить преимущество, а потом спокойно контролировать ситуацию через владение.



История очных встреч любопытна. Вот уже семь игр подряд расклад выглядит так: либо «Манчестер Сити» одерживает разгромную победу, либо теряет очки. Третьего не дано. Нам нравятся две ставки — «гол в первые 15 минут» за 2.55 и «обе забьют» за 2.17. Соперники чувствуют себя максимально комфортно и могут позволить сыграть в удовольствие.

Большого количества моментов у «Бёрнли», разумеется, не будет, но эта команда умеет выжимать максимум из минимума. Скорее всего, пары-тройки возможностей гостям будет достаточно, благо что стандарты у них замечательные».