«Барселона» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетик» в 31-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: ТМ 3 за 1.92.



«Эль-класико» в 31-м туре: «Барселона» у себя на «Камп Ноу» будет принимать «Атлетик» из Бильбао. «Барселона» не очень убедительно смотрелась в прошлом матче с «Севильей». Сыграли 0:0, но, скорее, это «Барселона» приобрела 1 очко. У «Севильи» достаточно было моментов. И в целом показалось, что она смотрелась поувереннее и понастойчивее, чем «Барселона». Хотя и у каталонцев свои шансы были.



Сейчас в гости к «Барсе» приезжает «Атлетик» Бильбао, который в выходные одержал важную победу над «Бетисом». До этого было два ничейных результата — с «Атлетико» (1:1) и с «Эйбаром» (2:2).



Понятно, что большого количества голов здесь ждать не стоит. За последние 10 матчей команды лишь раз пробивали «тотал больше 3 мячей». Это было в 1/8 финала Кубка Испании в 2017-м. А так последние матчи — 1:0, 1:0, 0:0. В трех матчах подряд «Атлетик» не пропускает от «Барселоны». Да, не будет Берчиче, который пропустит матч из-за дисквалификации. Это серьезная потеря. У «Барсы» же сломался практически до конца сезона Де Йонг. Но его можно заменить.



По матчам с «Леганесом» и «Севильей» не очень убедительно смотрится «Барселона». Да, в четырех матчах подряд «Барса» не пропускала, ни разу не пропустила после паузы. Думаю, и здесь будет тяжелая, вязкая игра. Думаю, много голов ждать не стоит. Бильбао умеет упереться против «Барселоны».



За 1,92 сыграл бы «тотал меньше 3 мячей». Это основной прогноз. Ну и рассмотрел бы «Атлетик» с форой (+1,5) мяча» за 1,87. Это как бонус. Если «Барса» и выиграет, то, скорее всего, в 1 мяч», — сказал Генич.



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