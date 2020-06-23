«Лестер» — «Брайтон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Лестер» — «Брайтон».



Ставка: победа «Лестера» с форой (-1) за 2.40.



«Лестер», конечно, был далек от себя допандемийных времен, но тем не менее довольно уверенно контролировал игру с «Уотфордом» и вполне наиграл на победу после сумасшедшего удара Чилуэлла. Но не менее сумасшедший удар Доусона на 93-й минуте отобрал ее у Брендана Роджерса и его команды.



И все же нет больших сомнений в том, что 8-очковый отрыв от пятого места «лисы» за оставшиеся восемь туров сохранят и вновь сыграют в Лиге чемпионов.



«Брайтон» одержал волевую победу над «Арсеналом», забив решающий мяч на 95-й минуте. И вряд ли кто-то скажет, что южане ее не заслужили. Они совершенно не боялись канониров, оказывали на них давление до последних секунд и были вознаграждены.



Но «Лестер» нынче — куда более серьезная команда, чем «Арсенал», опустившийся уже на десятое место. «Лисы» наверняка здесь будут безраздельно владеть инициативой и таких вольностей, как канониры, южанам не позволять.



Более качественная и длинная скамейка тоже говорит за «Лестер», особенно если учесть тот факт, что между прошлым и нынешним турами всего три дня.



В первом круге «лисы» на выезде победили 2:0, наверное, нас ждет что-то похожее и на этот раз», — сказал Петросьян.



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