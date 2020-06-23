«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз Дениса Казанского на встречу АПЛ

Комментатор английского и российского футбола на спортивных каналах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч 30-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Вест Хэм».



Ставка: гол Сона за 2.44.



«Английская Премьер-лига вернулась, а это самое главное событие. Мне кажется, что те команды, которые уходили сильными, сильными и вернуться. Те команды, которые были слабыми, сильнее не стали. Это очень хорошо видно по «Вест Хэму», который на своем поле устроился со счетом 0:2 от «Вулверхэмптона». Надо сказать, что сейчас команда Мойес представляет собой инертную массу, которая может вылететь и, скорее всего, это произойдет. «Вест Хэм» играет чудовищно плохо. До пандемии и после он не меняется.



Что касается «Тоттенхэма», то тут картина иная. Мы видели, как Жозе вышел на матч против «Манчестер Юнайтед», чтобы не проиграть. Это ему удалось: дикая дисциплина в обороне, великолепный Бергвейн, выздоровевшие Сон и Кейн. Но это все для атаки, которой было мало. В любом случае ничейный результат с «МЮ» — это то, что Моуринью вполне устраивает. А вот игра против «Вест Хэма» — это то, где надо набирать максимум очков.



«Вест Хэм» плох. Команда проиграла последние 6 матчей на выезде. «Тоттенхэм» хорош. Выздоровели Сон и Кейн. Это уже совсем другая песня. В такой ситуации я бы обратил внимание на персону. Я бы говорил о Сон Хын Мине, который молодец, который забил уже много в этом сезоне, почти 16 штук, если не ошибаюсь. Самое главное, что в последних 4 матчах с «Вест Хэмом» он забил 4 раза.



Это круто. Сейчас пятый матч и все располагает к тому, чтобы кореец отличился. Поэтому гол Сон Хын Мина в игре с «Вест Хэмом». Вот именно на это бы и обратил ваше внимание», — сказал Казанский.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз: Моуринью, Кейн и Алли прихлопнут аутсайдера АПЛ В 15 гостевых играх чемпионата Англии у «Вест Хэм Юнайтед» всего 12 голов.