«Лестер» — «Брайтон»: прогноз Владислава Батурина на матч 31-го тура АПЛ

Известный комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ.



Ставка: победа «Лестера» за 1.73.



«Матч «Лестер» — «Брайтон» — это соперничество клубов с разных полюсов турнирной таблицы. Хозяева рвутся в Лигу чемпионов, гости сосредоточены на том, чтобы остаться в АПЛ.



«Лестер» закрепился на третьей позиции, до лидирующего «Ливерпуля» как до дальнего космоса, а до «Манчестер Сити» как до ближнего космоса. «Лисам» нереально достать первые две команды, задача — сохранить третье место или в крайнем случае не выпасть из первой четвёрки. В первом после вынужденных каникул матче с «Уотфордом» на выезде команда Брендена Роджерса была близка к победе, она вырвалась вперёд по счёту на 90-й минуте, но в компенсированное время позволила «клинкам» сравнять счёт (1:1). На своём поле «лисы» взяли 30 очков, лучше дома играют только «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». В последней домашней игре «Лестер» разгромил «Астон Виллу» (4:0).



«Брайтон» пытается оторваться от зоны вылета и сделать так, чтобы на финишной прямой тратить меньше нервов и спокойно закончить сезон. Сейчас команда Грэма Поттера занимает 15-е место. После волевой победы над «Арсеналом» (2:1), вырванной на пятой добавленной минуте, «Брайтон» немного отдалился от опасной зоны, улучшил себе и своим болельщикам настроение, повысил свои шансы на сохранение прописки в АПЛ. В последних шести встречах этот клуб демонстрирует невероятное упорство и уступил лишь раз. В гостях «Брайтон» держится скромно, набрав всего 11 очков. В последнем матче на чужой территории команда Поттера устояла в противостоянии с имеющим еврокубковые амбиции «Вулверхэмптоном» (0:0).



В первом круге победили «лисы» (2:0). В последних пяти личных встречах «Лестер» доминировал и в основном побеждал. В прошлом сезоне была домашняя победа (2:1), а в гостях ничья (1:1).



«Лестер» хорошо играет дома, «Брайтону» в выездных встречах приходится туго, да, команда Грэма Поттера неплохо организована, по-спортивному упёрта, но как бы она порой ни была крута, в выездном противостоянии против более классного соперника ей устоять будет очень сложно. Я не верю, что «Брайтону» вновь так подфартит, как в игре против «Арсенала». «Лестер» должен показать, что третья команда лиги, да ещё на своём поле, сильнее 15-й команды, пусть и обладающей характером, волей, но уступающей по подбору футболистов и уровню мастерства», — сказал Батурин.



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