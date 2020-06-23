«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата Англии

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Вест Хэм».



Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.66.



«Продолжим разговор об английском чемпионате. Там футбол пободрее. Хотел было сказать, что голов забивается больше, но российский тур после возобновления был очень результативным, хоть и местами абсурдным.



В Англии же такого практически нет, за исключением гола, который не засчитали в матче между «Шеффилдом» и «Астон Виллой». Но мы будем говорить о других командах.



«Тоттенхэм» будет принимать «Вест Хэм» у себя дома на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне.



«Вест Хэм» — клуб уникальный. Честно сказать, мне он вообще не нравился в ходе этого сезона. После того как пришёл Дэвид Мойес, я не могу сказать, что дела стали получше у этой команды: что не было футбола при Пеллегрини, так он с Мойесом и не получается.



После возобновления «Вест Хэм» уже умудрился дома проиграть пусть и крепкому, но всё-таки «Вулверхэмптону». А этот соперник — пока не топ в английском чемпионате.



Я склоняюсь к тому, что здесь большее значение будет иметь класс исполнителей. Для «Тоттенхэма» прошедшая пауза оказалась очень кстати, потому что вернулись в строй Сиссоко, Сон и Кейн. Вот именно в таком порядке важности с третьего места на первое можно расставить этих ребят. Хотя Сон, конечно, может поспорить с Кейном, он был очень эффективен до своей травмы, в пяти матчах подряд он находил возможность сделать результативное действие.



К каким мыслям я прихожу? Мне кажется, что «Тоттенхэм» в этом матче фаворит. Он будет играть дома, у него здоровы все важные атакующие футболисты. Я думаю, что «Тоттенхэм» победит. На эту ставку стоит обратить внимание», — сказал Гутцайт.



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«Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз: Моуринью, Кейн и Алли прихлопнут аутсайдера АПЛ В 15 гостевых играх чемпионата Англии у «Вест Хэм Юнайтед» всего 12 голов.