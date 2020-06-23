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«Барселона» — «Атлетик»: прогноз Егора Титова на встречу 31-го тура Примеры

«Барселона» — «Атлетик»: прогноз Егора Титова на встречу 31-го тура Примеры
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетик» в 31-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.

Ставка: победа «Барселоны» и меньше 4 мячей в матче за 2.19.

«Принципиальная встреча. Это противостояние тоже называют «класико», ведь «Атлетик» никогда не вылетал. И сейчас баскский клуб в хорошем состоянии. После возобновления сезона он еще ни разу не проиграл. Было две ничьих, но одна с «Атлетико», а вторая с «Эйбаром», который отчаянно не хочет вылетать. У «Бетиса» выиграли, правда, тоже в конце у севильцев был шанс спастись, но пенальти не забили. «Атлетик» в целом очень мало пропускает. Оборона крепкая, команда действует самоотверженно. Можно вспомнить первый тур сезона, когда «Атлетик» дома победил «Барселону» 1:0. Не пропустили. А в концовке красивейший мяч забил Адурис.

Думаю, здесь «Атлетик» будет закрываться, сыграет на контратаках. «Барселоне» же надо играть на победу. И так в таблице они уже пропустили «Реал» из-за дополнительных показателей. Но в последнее время сложно складываются матчи «Барсы» с «Атлетиком», в прошлом сезоне не выиграли у себя.

Здесь, на мой взгляд, фактор Месси станет решающим. Найдет он момент, чтобы забить. Да и Суарес должен постепенно набирать форму. Победят каталонцы, но в не очень результативной игре. Поставлю на победу «Барселоны» при тотале меньше 3,5 мяча», — сказал Титов.

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В четырёх предыдущих очных встречах каталонцы забили всего один мяч.
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