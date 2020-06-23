«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз Артура Петросьяна на игру английской Премьер-лиги

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Лестер» — «Брайтон».



Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.78.



«Разочаровываться игрой «Вест Хэма» мы в этом сезоне уже привыкли. И даже трехмесячная пауза ничуть не изменила положение вещей. Молотобойцы, обладающие приличным составом, играют явно ниже своих возможностей, вот и против «Вулверхэмптона» выглядели невзрачно и были справедливо переиграны 0:2.



«Шпоры» тоже были далеки от идеала, но на фоне «МЮ» смотрелись вполне достойно. Нехватку движения в центре поля они компенсировали рывками Бергвейна и Сона, и в принципе их может хватить против «Вест Хэма».



С другой стороны, вряд ли гости будут здесь сильно раскрываться, и команде Моуринью будет непросто – ведь ее атакующим игрокам нужно пространство. Так что, пожалуй, Мойес максимально усложнит соперникам жизнь в этом плане», — сказал Петросьян.



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«Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз: Моуринью, Кейн и Алли прихлопнут аутсайдера АПЛ В 15 гостевых играх чемпионата Англии у «Вест Хэм Юнайтед» всего 12 голов.