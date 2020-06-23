«Барселона» — «Атлетик»: прогноз Владислава Радимова на встречу чемпионата Испании

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Атлетик».



Ставка: обе забьют за 1.86.



«Сразу скажу, что обе забьют. У «Атлетика» есть все для того, чтобы забивать голы, а самое главное, что команда не выполняет уже никаких задач и застряла где-то в середине турнирной таблицы. Поэтому гости могут спокойно играть в открытый футбол. Исполнители есть, и очень хорошие, с обеих сторон, так что забивать есть кому.



Еще можно рассмотреть ставку на результативность «Барселоны», у которой Суарес, Гризманн и Месси могут наколотить голов полную авоську «Атлетику», которому ничего уже в нынешнем розыгрыше чемпионата не нужно. Учитывая, что впереди у «Барселоны» есть Месси, то другим игрокам атакующего плана приходится конкурировать и стараться доказывать, что их роль в команде тоже важна. И тому же Гризманну приходится выкручиваться на своей позиции и прилагать все усилия, чтобы иметь возможность для взятия ворот», — сказал Радимов.



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