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Эрику Гафарову отказал в помощи экс-кандидат в президенты Беларуси

Эрику Гафарову отказал в помощи экс-кандидат в президенты Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

Бывший старший партнёр фонда «Гафаров и партнёры» Сергей Пермяков в интервью Андрею Алистарову на YouTube-канале «Железная ставка» рассказал, что Эрик Гафаров по-прежнему пытается получить политическое убежище за рубежом.

По словам Пермякова, Гафаров обратился за помощью к экс-кандидату в президенты Беларуси Алесю Михалевичу, но получил отказ.

Ранее Гафаров обращался за помощью в получении политического убежища за рубежом к представителю организации «Безопасная Грузия» Дмитрию Гордееву. Но его организация не стала консультировать Гафарова, узнав о его фонде.

Ущерб от действий фонда «Гафаров и партнёры» превысил 100 млн рублей.

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