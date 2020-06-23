Эксперт: Эрика Гафарова могут задержать и экстрадировать в Россию в течение месяца

Представитель организации «Безопасная Грузия» Дмитрий Гордеев в интервью Андрею Алистарову на YouTube-канале «Железная ставка» рассказал, что руководителя фонда «Гафаров и партнёры» Эрика Гафарова могут экстрадировать в Россию в течение месяца.



«Он уже находится в федеральном розыске. ОАЭ — страна, которая очень быстро экстрадирует граждан любых стран. Получить защиту там невозможно. После федерального розыска наступит международный, я думаю, в течение месяца. После чего произойдет задержание и экстрадиция в Российскую Федерацию. Без вариантов, у него нет возможности остаться. Оттуда люди улетают на раз-два. Убежище там получить невозможно. Организации, к которым обращался Эрик, сотрудничать с ним не будут, я уверен. Потому что это громкое дело, скандал, мошенничество», — сказал Гордеев.



Ранее Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Владимир Быстров, экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров и телеведущий «Матч ТВ» Тимур Скляров опубликовали в своих аккаунтах в «Инстаграме» фотографии, на которых они красуются в одежде с логотипом фонда. Также на общей фотографии присутствует Руслан Нигматуллин. Позднее все они заявили, что не рекламировали фонд, а были его инвесторами или просто фотографировались с друзьями. Кроме того, беттинг-фонд предлагал несколько миллионов рублей за сотрудничество Дмитрию Губерниеву. Ущерб от деятельности фонда превысил 100 млн рублей.



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