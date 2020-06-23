«Верона» — «Наполи»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии 23 июня

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Верона» — «Наполи».

Ставка: «Верона» не проиграет за 2.00.

«Подопечные Дженнаро Гаттузо обеспечили себе путёвку в Лигу Европы как победитель национального Кубка, то есть финиш на пятых-шестых местах ничего толком не изменит. А до зоны Лиги чемпионов добраться будет неимоверно сложно. Слишком уж многое было упущено в первой половине сезона.



Сейчас «Наполи» отстаёт от замыкающей топ-4 «Аталанты» на девять баллов. Конечно, за восемь туров такой разрыв вполне реально ликвидировать, но верится в это с трудом. Дело в том, что во втором круге команда успела сыграть лишь с одним представителем топ-10 — «Ювентусом». То есть календарь будет тяжелейший.



А вот для «Вероны» путёвка в Лигу Европы станет эпохальным событием. Перед паузой «мастифы» набрали сумасшедший ход, потерпев в 11 предыдущих поединках всего одно поражение (1:2 от «Сампдории»), да и то благодаря голу с пенальти на 86-й минуте. Зато они обыграли «Ювентус», а также выдали ничьи с «Лацио» и «Миланом».



На своём поле жёлто-синие великолепны: семь побед, три ничьих и три поражения в 13 матчах, 24 очка. А это, между прочим, четвёртый показатель во всём чемпионате Италии. Разница голов тоже впечатляет — 19-13. «Наполи» на выезде неплох, но не более того — шесть побед в 13 поединках.



В общем, давать на 1Х в такой ситуации крепкий коэффициент 2.00 несколько сомнительно. «Наполи» после победы в Кубке Италии вполне может не показать свой лучший футбол, а наказывать за ошибки «Верона» умеет замечательно. Вариант посмелее — «1Х + тотал меньше 3.5 мяча» за 2.62».