«Леванте» — «Атлетико»: прогноз и ставка на матч 31-го тура чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Леванте» — «Атлетико».

Ставка: победа «Атлетико» за 1.70.

«Мадридцы после ухода целого ряда лидеров в межсезонье долго запрягали, но постепенно набрали ход. После возобновления первенства они набрали семь очков в трёх турах. В Бильбао подвела реализация — ничья с «Атлетиком» (1:1) при паре отличных моментов после перерыва. Зато дальше последовали две сухие победы.



Теперь АТМД располагается на третьем месте испанской Примеры с 52 очками и имеет все шансы на попадание в Лигу чемпионов. «Севилья» уступает только по дополнительным показателям, зато все остальные отстали как минимум на четыре пункта. На кону большие деньги, так что проблем с мотивацией у гостей не будет.



А вот о «Леванте» такого не скажешь. Хозяева могут доигрывать сезон в своё удовольствие. Статистика очных встреч о многом говорит: в пяти последних поединках «матрасники» набрали 13 из 15 возможных очков. Единственная осечка (2:2) случилась в 38-м туре сезона-2018/2019, когда с 51-й минуты пришлось действовать в меньшинстве.



«Атлетико» редко побеждает на выезде, поскольку мало забивает. Всего 17 голов в 15 играх, как результат — целых восемь ничьих при пяти победах. Однако оборона «Леванте» сейчас выглядит так себе, а потому один-два мяча Диего Коста с Жоау Фелишем наверняка затолкают. Этого должно хватить для победы. П2 идёт в букмекерских конторах за нестыдный коэффициент 1.70, так что можно не мудрить. Варианты посмелее — П2 с форой (-1) за 2.23 и П2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.22».