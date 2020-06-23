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«Лестер» — «Брайтон»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии 23 июня

«Лестер» — «Брайтон»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии 23 июня
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Англии «Лестер» — «Брайтон».

Ставка: победа «Лестера» за 1.75.

«До этого в английской Премьер-лиге соперники встречались пять раз. В четырёх случаях победу одерживал «Сити», и только однажды «Альбион» сумел наиграть на ничью. Цифры показательные.

Тут надо бы ещё сказать, что «лисы» входят в топ-3 АПЛ по набранным очкам у себя дома. За 15 игр на родном стадионе они потерпели всего три поражения, причём два из них от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». А пропущено было всего 15 мячей при 30 забитых.

Любопытно также, что «чайки» в гостях выступают слабовато, занимая пятое место с конца в чемпионате Англии по набранным очкам на выезде. При этом за 15 игр было пропущено аж 25 мячей. При таких раскладах есть смысл подумать над лобовой победой «Лестера» за сносный коэффициент 1.75».

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В четырёх из пяти встреч соперников в АПЛ «лисы» оказались сильнее.
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