«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз и ставка на матч 31-го тура чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.72.

«В первом после вынужденного перерыва поединке «молотобойцы» у себя дома потерпели очередное поражение. Встреча с «Вулверхэмптоном» завершилась со счётом 0:2. Примечательно, что оба мяча пришли после подач «волков» с левого фланга обороны хозяев.



Теперь «Вест Хэм Юнайтед» предстоит непростой выезд к «Тоттенхэму». Дело в том, что «шпоры» входят в топ-5 АПЛ по набранным очкам у себя дома. При этом в среднем за одну домашнюю игру они не пропускают больше одного гола. Для «железных», которые, за 15 гостевых встреч оформили только 12 мячей, это станет настоящим испытанием.



Второй момент заключается в том, что из-за длительной паузы целый ряд основных игроков «Тоттенхэма» оправился от травм. В их число входят и ключевые футболисты группы атаки: Сон Хын Мин и Гарри Кейн. Отбыл дисквалификацию и вернулся в строй и Деле Алли.



А при всех ключевых исполнителях в строю и на своём поле лилейно-белые представляют страшную силу. Допускать осечки крайне не рекомендуется, слишком уж высока цена ошибки. На таком фоне их лобовая победа за коэффициент 1.72 смотрится вполне нормально».