«Барселона» — «Атлетик Б»: прогноз «Чемпионата» на матч Примеры 23 июня

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетик Б».

Ставка: победа «Атлетика» с форой (+1.5) за 1.90.

«В последнее время «Атлетик» превратился, пожалуй, в самого неудобного соперника для сине-гранатовых. Они не могут обыграть басков на протяжении четырёх встреч, в которых забили всего один мяч. Две ничьих (1:1 и 0:0), а также два поражения со счётом 0:1. Выглядит не слишком воодушевляюще.



Справедливости ради, «Барса» восхитительна на своём поле (43 очка из 45 возможных при разнице мячей 47:12), а «Атлетик» не блещет на выезде. Всего две победы в 15 поединках — для претендента на еврокубки это слёзы. Но вот что интересно — целых восемь ничьих и всего 18 пропущенных мячей.



Календарь у каталонцев плотный, а сушить игру и действовать от обороны баски умеют. Всё говорит о том, что хозяевам придётся изрядно попотеть. Ждём закрытый футбол, в котором «Барселона» будет владеть территорией, но непременно позволить создать сопернику пару-тройку хороших возможностей.



Проверять ли Х2 за 3.52 — дело вкуса, хотя история противостояния смотрится очень соблазнительно. А вот П2 с форой (+1.5) за 1.90 выглядит великолепно. Клуб из Бильбао лишь дважды за сезон проиграл с разницей более чем в один мяч (0:2 от «Атлетико» и 0:2 от «Хетафе»). Вариант посмелее — ИТМ 2 гола каталонцев за 2.08».