«Лестер» — «Брайтон»: прогноз Дениса Казанского на встречу английской Премьер-лиги

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч «Лестер» — «Брайтон» в рамках АПЛ.



Ставка: победа «Лестера» с форой (-1) за 2.03.



«Давайте начнем с гостей, которые сенсационно обыграли «Арсенал» (1:2). Но к этой встрече у меня есть интересный факт — в гостях в этом сезоне «Брайтон» побеждал лишь однажды. И знаете кого — «Арсенал». Поэтому «канониры» стали постоянным клиентом для «Брайтона». Ну и игра, которая принесла 3 очка для «Брайтона» и отодвинула их от зоны вылета, была чудовищной для «Арсенала». Поэтому этот матч я бы не рассматривал как критерий силы.



«Брайтон» на выезде играет скверно — и если мы возьмем матчи против тех команд, которые идут в верхней части таблицы, то там сплошные поражения.



«Лестер» сыграл с «Уотфордом» вничью 1:1 — но «Уотфорд» противная команда. «Шершни» дома против топов играют достаточно классно — 3 большие победы были. «Лестер» еще легко отделался.



В игре против «Брайтона» все будет легко для хозяев. Джейми Варди будет как обычно в огне — он забил 14 мячей в 14 матчах против команд, которые находятся во второй части таблицы.



«Лестер» достаточно много дома пропускает, и это тоже серьезный фактор, который стоит учитывать. Но я думаю, что все-таки здесь гораздо важнее те эмоции, которые «Брайтон» выплеснул в игре против «Арсенала» и то, что «Лестер» недобрал очки в первом матче после перерыва. Лавка «Лестера» интереснее — я бы взять их победу с форой (-1) за 2,03», — сказал Казанский.



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