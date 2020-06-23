«Лестер» — «Брайтон»: прогноз Дениса Казанского на встречу английской Премьер-лиги

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч «Лестер» — «Брайтон» в рамках АПЛ.
Ставка: победа «Лестера» с форой (-1) за 2.03.
«Давайте начнем с гостей, которые сенсационно обыграли «Арсенал» (1:2). Но к этой встрече у меня есть интересный факт — в гостях в этом сезоне «Брайтон» побеждал лишь однажды. И знаете кого — «Арсенал». Поэтому «канониры» стали постоянным клиентом для «Брайтона». Ну и игра, которая принесла 3 очка для «Брайтона» и отодвинула их от зоны вылета, была чудовищной для «Арсенала». Поэтому этот матч я бы не рассматривал как критерий силы.
«Брайтон» на выезде играет скверно — и если мы возьмем матчи против тех команд, которые идут в верхней части таблицы, то там сплошные поражения.
«Лестер» сыграл с «Уотфордом» вничью 1:1 — но «Уотфорд» противная команда. «Шершни» дома против топов играют достаточно классно — 3 большие победы были. «Лестер» еще легко отделался.
В игре против «Брайтона» все будет легко для хозяев. Джейми Варди будет как обычно в огне — он забил 14 мячей в 14 матчах против команд, которые находятся во второй части таблицы.
«Лестер» достаточно много дома пропускает, и это тоже серьезный фактор, который стоит учитывать. Но я думаю, что все-таки здесь гораздо важнее те эмоции, которые «Брайтон» выплеснул в игре против «Арсенала» и то, что «Лестер» недобрал очки в первом матче после перерыва. Лавка «Лестера» интереснее — я бы взять их победу с форой (-1) за 2,03», — сказал Казанский.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 23 июня 2020
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:35
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 22 июня 2020
-
21:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:06
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 21 июня 2020
-
22:00