«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд»: прогноз и ставка на матч 31-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.
«Игра первого круга завершилась сверхрезультативной ничьей — 3:3. Однако это вполне тянет на исключение, мы бы не стали ждать от команд большого количества голов в этот раз.
Во-первых, несмотря на разгромное поражение в прошлом туре меньше «клинков» в АПЛ по-прежнему пропустил только «Ливерпуль». Второе — они входят в топ-7 чемпионата Англии по набранным очкам на выезде. При этом в 15 играх они пропустили только 15 мячей, а проиграли всего три раза.
Разумеется, «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорде» спуску не даст никому, но просто разгрызть такой крепкий орешек как «Шеффилд» едва ли получится. Предыдущий поединок с «Тоттенхэмом» показал, что у манкунианцев проблемы со вскрытием плотных оборонительных линий. Так что мы бы проверили классический ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.90».
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