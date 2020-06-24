«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 31-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас».

Ставка: «Кристал Пэлас» забьёт» за коэффициент 2.05.

«Разумеется, мерсисайдцы выйдут явным фаворитом на игру. Однако, на наш взгляд, крепкий середняк потрепать нервы без пяти минут чемпиону Англии сумеет.



Во-первых, «стекольщики» входят в топ-8 АПЛ по набранным очкам в гостях, потерпев в 15 играх всего пять поражений. Во-вторых, стоит отметить их победную серию. В последних четырёх поединках в английской Премьер-лиге команда непременно набирала три очка, ни разу не пропустив при этом и оформив пять мячей. С такой обороной шансы будут всегда.



Третий момент — травмы двух ключевых игроков обороны «Ливерпуля». В предыдущем матче с «Эвертоном» крайний и центральный защитники Джеймс Милнер и Жоэль Матип были заменены в ходе игры. Юрген Клопп на пресс-конференции заявил, что в следующем поединке против «Кристал Пэлас» они принять участие не смогут. Наверняка это заметно ударит по сыгранности команды.



На таком фоне можно рискнуть и проверить гол «Кристал Пэлас» за крепкий коэффициент 2.05. Статистика личных встреч на нашей стороне. В семи последних домашних матчах с «орлами» мерсисайдцы пропустили аж 11 голов».