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«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 31-го тура АПЛ

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 31-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас».

Ставка: «Кристал Пэлас» забьёт» за коэффициент 2.05.

«Разумеется, мерсисайдцы выйдут явным фаворитом на игру. Однако, на наш взгляд, крепкий середняк потрепать нервы без пяти минут чемпиону Англии сумеет.

Во-первых, «стекольщики» входят в топ-8 АПЛ по набранным очкам в гостях, потерпев в 15 играх всего пять поражений. Во-вторых, стоит отметить их победную серию. В последних четырёх поединках в английской Премьер-лиге команда непременно набирала три очка, ни разу не пропустив при этом и оформив пять мячей. С такой обороной шансы будут всегда.

Третий момент — травмы двух ключевых игроков обороны «Ливерпуля». В предыдущем матче с «Эвертоном» крайний и центральный защитники Джеймс Милнер и Жоэль Матип были заменены в ходе игры. Юрген Клопп на пресс-конференции заявил, что в следующем поединке против «Кристал Пэлас» они принять участие не смогут. Наверняка это заметно ударит по сыгранности команды.

На таком фоне можно рискнуть и проверить гол «Кристал Пэлас» за крепкий коэффициент 2.05. Статистика личных встреч на нашей стороне. В семи последних домашних матчах с «орлами» мерсисайдцы пропустили аж 11 голов».

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В семи последних домашних матчах с «орлами» мерсисайдцы пропустили 11 голов.
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