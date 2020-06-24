«Реал» — «Мальорка»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании 24 июня

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» — «Мальорка».
Ставка: обе забьют за 2.08.
«Победа в Сан-Себастьяне омрачилась повреждением Серхио Рамоса, получившего ушиб левого колена. Травма оказалась несерьёзной и вскоре капитан вернётся в строй, однако ближайший поединок он всё же пропустит. Впрочем, соперник не самый опасный. С таким «Реал» должен справляться и без Рамоса. «Мальорка» находится в зоне вылета, собрав за 30 туров всего 26 очков.
Собственно, на своём поле «Мальорка» выступает неплохо и худо-бедно навязывает борьбу, а вот на выезде всё очень грустно. Жалкие пять очков в 14 играх при разнице мячей 12:31 — это наихудший показатель во всём чемпионате Испании, причём с заметным гандикапом. Понятно, что мадридцы идут у букмекеров явным фаворитом.
В то же время лезть в огромные форы не хочется. График невероятно плотный, времени на восстановление нет, а впереди у «Реала» выезд в Каталонию к бьющемуся за выживание «Эспаньолу». Какую-то ротацию Зинедин Зидан наверняка проведёт, так что сценарий поединка с «Эйбаром» вполне способен повториться. Агрессивный дебют в надежде получить фору, чтобы дальше спокойно контролировать ситуацию и экономить силы.
Потому нам нравятся два варианта. Первый — гол в стартовые 15 минут за 2.65. Второй — обе забьют за 2.08. Логика простая: без Серхио Рамоса проблемы в центре обороны у фаворита непременно возникнут, нехватка сыгранности и взаимопонимания наверняка подарит гостям пару-тройку лишних моментов. Можно даже рассмотреть П1 + обе забьют за 2.69».
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