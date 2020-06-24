«Аталанта» — «Лацио»: прогноз и ставка на матч 27-го тура чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Лацио».

Ставка: «Лацио» не проиграет за 1.78.

«Букмекеры отдают заметное предпочтение подопечным Джан Пьеро Гаспеини, что вызывает определённый вопрос. Нет, «Аталанта» действительно хороша и в этом нет никаких сомнений. Вот только «Лацио» перед приостановкой сезона сносил всё на своём пути, а предыдущее поражение в национальном первенстве потерпел аж 25 сентября.



Кроме того, римляне великолепно выступают на выезде. Восемь побед, две ничьих и два поражения в 12 матчах, разница голов — 21:13. Статистика очных встреч тоже говорит в пользу гостей: в девяти предыдущих случаях они потерпели всего два поражения при пяти победах. Потому будем играть от «Лацио».



Даже классическая ставка Х2 доступна за вполне нестыдный коэффициент 1.78. Если хотите увеличить потенциальную прибыль, подумайте о двух вариантах — Х2 + тотал меньше 4.5 мяча за 2.18 и «гости откроют счёт» за 2.27».