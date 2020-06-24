«Реал Сосьедад» — «Сельта»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Сельта» в 31-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют за 1.84.



«Раздухарившаяся «Сельта» отгрузила шесть мячей в ворота «Алавеса». К сожалению, ни одного мяча не забил Федор Смолов, да и ни одной голевой передачи не сделал. Класс сразу показал Нолито, новичок «Сельты», если можно так сказать. Вышел и сразу забил, а еще сделал голевую передачу на Санти Мину.



Обыграть 6:0 «Алавес» — это круто. Но больше трех очков за это не дадут. Любопытно, что за тур до этого «Алавес» обыграл «Реал Сосьедад», который в прошлом туре проиграл мадридскому «Реалу» 1:2 с отмененным голом, весьма спорным. И вообще, команда Альгуасиля не лучшим образом вернулась в чемпионат: 1 очко в трех турах — ничья с «Осасуной». Надо ситуацию выправлять.



«Сосьедад» неплохо играет дома против «Сельты». В последних четырех матчах команд на «Аноэте» «Сосьедад» выиграл трижды. Но «Сельта» снова почувствовала вкус гола. Атака у нее неплохая. Все в строю. Есть конкуренция. Плюс «Сельте» нужно выбираться. Уже обошли в таблице «Эйбар», можно подобраться к «Вальядолиду» и «Бетису». Надо набирать очки.



Думаю, здесь вполне может быть обмен забитыми мячами. В последнем матче на выезде «Сосьедад» победил «Сельту» 1:0. Но, если посмотреть матчи чемпионата до этого, то в шести матчах подряд обмен забитыми мячами был. И здесь этого стоит ждать», — сказал Генич.



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