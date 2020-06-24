«Шинник» — «Урал»: прогноз Александра Неценко на матч 1/4 финала Кубка России

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка России «Шинник» — «Урал».



Ставка: победа «Урала» и меньше 4 мячей в матче за 2.30.



«Многострадальная игра Кубка России, которая переносилась уже дважды. В начале марта из-за неготовности поля в Ярославле, а в середине из-за коронавируса. Сейчас же ситуация для «Шинника» еще хуже, поскольку домашний матч она проведет без болельщиков, ее ресурсов меньше, чем у соперника, да и «Урал» успел провести официальный матч. И не забываем о словах президента екатеринбуржцев Григория Иванова, который заявил, что для его клуба приоритетом является Кубок.



Почему? Ответ простой. На пути у «Урала» «Шинник» и далее, если пройти в полуфинал, «Химки». А финал будет именно в Екатеринбурге. Дмитрий Парфенов кубковый тренер, он уже побеждал в этом турнире с «Тосно». Сам «Урал» был за три последних сезона в двух финалах, уступая в них «Локомотиву». А козырей у «Шинника» почти нет. Разве что разудалый стиль, где и результативность в порядке и оборона потрескивает. В общем, сомнений в победе «Урала» почти что нет. На нее и закладываемся», — сказал Неценко.



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