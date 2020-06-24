«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед».



Ставка: «Манчестер Юнайтед» выиграет и не пропустит за 2.06.



«Шеффилд Юнайтед» — самая невезучая команда после рестарта АПЛ. Сначала у нее судья отбирает победу над «Астон Виллой», не засчитывая 200-процентный гол. А затем она крупно уступает «Ньюкаслу», оставшись без удаленного центрального защитника на 50-й минуте. После этого, собственно, все и посыпалось, притом что до того момента «Юнайтед» выглядели ничуть не хуже «сорок».



Боюсь, что от двух подряд досадных результатов команда может и не оправиться, к тому же оставшись без ключевого игрока обороны Джона Игана.



Ну а «МЮ», мне кажется, должен провести остаток сезона легко и задорно. У манкунианцев хорошие движение и настрой, у игроков видно желание рвать и метать.



Думаю, что победа хозяев здесь более чем вероятна. Вполне возможно, она получится сухой – впереди «Шеффилд» традиционно не слишком активен (всего 13 голов в 15 матчах)», — сказал Петросьян.



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«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд». Прогноз: Рашфорд и Марсьяль увязнут в обороне «клинков» По набранным очкам на выезде «Шеффилд Юнайтед» входит в топ-7 чемпионата Англии.