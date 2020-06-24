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«Норвич» — «Эвертон»: прогноз Дениса Казанского на игру чемпионата Англии

«Норвич» — «Эвертон»: прогноз Дениса Казанского на игру чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч «Норвич» — «Эвертон» в рамках АПЛ.

Ставка: победа «Эвертона» за 1.93.

«Эвертон» гостит в Норвиче, и я думаю, что тут всё понятно. В этом матче будет движение в одну сторону. «Норвич» — эта команда уже вылетает из АПЛ. Она не показывает результата — всего две победы с ноября, это чудовищно. Плюс то, как они сыграли у себя дома с «Саутгемптоном», это был настоящий позор. Не забили, не показали характера… «Норвич» плох, и надо сказать, что в 5 из 6 матчей они не забивают.

У «Эвертона» была ничья с «Ливерпулем». У команды всего 1 поражение в 11 матчах. И надо сказать, что Анчелотти сильно изменил «ирисок», и прежде всего это касается линии атаки. «Эвертон» регулярно пропускает на выезде (сухих матчей нет на выезде с августа), но «Норвич» вряд ли составит конкуренцию «ирискам» — всего 3 поражения в 15 последних матчах у гостей, и на текущий момент это клубы разных уровней.

Матчи проходят без зрителей, и таким командам, как «Норвич», свои болельщики в этой встрече, увы, не помогут. Берём победу гостей за 1.93», — сказал Казанский.

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