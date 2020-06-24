«Шинник» — «Урал»: ставка Егора Титова на матч 1/4 финала Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Шинник» — «Урал» в четвертьфинальном матче Кубка России сезона-2019/2020.



Ставка: «Шинник» не проиграет» за 1.95.



«Симпатизирую «Уралу», потому что команда старается играть в футбол, и это не зависит от соперника. У команды есть свой стиль, принципы игры. «Рубину» проиграли, обидная неудача. Теперь концентрация на кубковой игре. Удачно очень команда выступает в этом турнире из года в год. Кубок России вообще удачный турнир для Дмитрия Парфенова. И выигрывать его удавалось с «Тосно», и с «Уралом» всё складывается. Сейчас важно переключиться и настроиться.



Но «Шинник» легко не сдастся. Для него это отличный шанс. Здесь и болельщики поддержат. А «Урал» не в лучшем психологическом состоянии. Четыре матча выиграть не может. В этом году вообще ещё не было побед. «Шинник» же специально готовился, изучал игру соперника. Понятно, что отсутствие игровой практики — это проблема. Но на один матч собраться можно.



Не думаю, что здесь «Уралу» легко удастся реализовать свой перевес в классе. Возможно, стоит ждать дополнительного времени. Я же поставлю на то, что «Шинник» не проиграет в основное время», — сказал Титов.



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