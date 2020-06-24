«Шинник» — «Урал»: прогноз Павла Занозина на матч Кубка России

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Кубка России «Шинник» — «Урал».



Ставка: меньше 2 мячей в матче за 2.72.



«Обсудим Кубок России. На повестке дня четвертьфинал, который еще не успели доиграть «Шинник» и «Урал». Стартовый свисток прозвучит 24 июня в 17:00.



Во-первых, можно похвалить ярославский «Шинник» за принципиальность, потому что они решили играть совсем без зрителей, не пускать даже десять процентов болельщиков на трибуны. Если они считают, что это верное решение, значит, все хорошо.



Правда, это скорее всего немного помешает команде, потому что поддержки не будет. С другой стороны, вряд ли десять процентов болельщиков обеспечили бы Ярославлю победу.



Я думаю, что в этом матче, конечно, ждать результативного футбола не стоит. Мы увидели «Урал» в игре с «Рубином». «Урал» традиционно осторожен.



С учетом того, что на кону стоит выход в полуфинал кубка, уже достаточно близко окажутся еврокубки, я думаю, что игра будет примерно такой же — осторожной. «Шинник» еще сезон вообще не начал, чего-то фееричного показать не сможет.



Конечно же, в этом матче нужно играть низ. Низ от 2,5 стоит слишком дешево, там в районе 1,5 коэффициент. Я предлагаю рискнуть и сыграть низ меньше 1,5. Думаю, что больше одного гола эти команды не забьют в основное время. Может быть, будет даже 0:0», — сказал Занозин.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Шинник» — «Урал». Прогноз: количество абсурда в Кубке России достигнет пика Команда Александра Побегалова могла бы припарковать автобус, но это не её путь.