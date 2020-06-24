«Реал Мадрид» — «Мальорка»: прогноз Константина Генича на игру 31-го тура Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Мальорка» в 31-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: «Реал» забьёт 2-3 гола» за 1.80.



«Мадридский «Реал» красиво вошёл в чемпионат, три подряд победы одержал. Победы были достаточно яркими. Сначала обыграли «Эйбар» на классе. Потом очень красиво обыграли «Валенсию», размазав её во втором тайме. Последний матч с «Реалом Сосьедад» на выезде — в копилочку «Реала» — и по результату, и по игре.



Приезжает «Мальорка», которая нанесла «Реалу» первое поражение в чемпионате. Долгое время это поражение было единственным. Тогда «Реал» очень быстро пропустил и проиграл 0:1. Долг платежом красен. И, конечно же, у «Реала» свои задачи, у «Мальорки» — свои. Она в зоне вылета и отстаёт от «Эйбара» на три очка. Но всё равно очки брать надо. Главный тренер «Мальорки» Висенте Морено уже говорил, что каждый тур для его команды как финал.



Понятно, что «Мальорка» даст бой, но «Реал» класснее, сильнее. Какие угодно эпитеты к составу и игре «Реала» можно подбирать.



В трёх матчах подряд доезжал тот вариант, который я хочу предложить. Почему бы ему снова не сработать. «Индивидуальный тотал «Реала» 2-3 гола» за 1.8. Думаю, с таким графиком и такой интенсивностью вряд ли «Реал» побежит громить соперника, забивая четыре, пять или 10 мячей. Следом у «Реала» будет непростой выезд в гости к «Эспаньолу», — сказал Генич.



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